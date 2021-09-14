Суд назначил новые штрафы Facebook, Twitter и Telegram

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Штрафы для Twitter

Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, теперь общая сумма штрафов составила более 45 млн рублей.

"Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Twitter по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Штрафы для Telegram

Мессенджер Telegram оштрафован на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, общая сумма штрафов составила 35 млн рублей. "Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначил штрафы в сумме 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним.