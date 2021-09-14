Миграционный центр Москвы откроет свое представительство в Таджикистане

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) города Москвы и Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве и открытии представительства ММЦ в Таджикистане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"На граждан Таджикистана приходится около 40% выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ. Открывая представительство ММЦ в Таджикистане, мы продолжаем создавать эффективные механизмы, направленные на легализацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, в функции представительства будет входить распространение в Таджикистане информации о вакансиях в Москве и информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации, организация онлайн-собеседований и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов, их консультирование по вопросам трудоустройства, порядку оформления разрешительных документов на работу, правилам пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией, контролирование въезда мигрантов в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.

В пресс-службе отметили, что деятельность правительства Москвы по открытию представительств за рубежом соответствует концепции по упорядочиванию трудовой миграции и организации въезда в Россию трудовых мигрантов, утвержденной президентом России. Ранее представительство миграционного центра было открыто в марте в Узбекистане.