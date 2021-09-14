В арктическом поселке Якутии в тестовом режиме запустили мусоросжигательную установку

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Мусоросжигательная установка начала работать в арктическом якутском поселке Чокурдах в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" Виталий Чикачев.

"Впервые в истории Якутии, и на Дальнем Востоке, и в Арктике, мы закупили мусоросжигательную установку в поселке Чокурдах Аллаиховского района. И по соглашению с Аллаиховским районом запустили ее в работу. Сегодня около 125 кубов мусора уже сожжено. Надо отдать должное, что муниципальное образование "Аллаиховский район" пошло навстречу и выделило нам базу, где у нас круглый год эта мусоросжигательная установка может работать", - сказал Чикачев.

Установка полностью сертифицирована и работает в тестовом режиме, пояснил он. "Чтобы жечь этот мусор, нужно дизельное топливо. <...> Как она покажет в зимний период - там дальше по инвестпрограмме будем предусматривать закуп и в другие районы", - добавил гендиректор предприятия.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Арктической зоне республики. Предприятие находится в ведомственном подчинении регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Оно обеспечивает теплоснабжением 74% территории Республики Саха (Якутия), предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 27 муниципальных районах и в городском округе "Город Якутск".