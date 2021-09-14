Строительство нового корпуса республиканской больницы начнется в Чувашии в 2023-2024 годах

ТАСС, 14 сентября. Работы по созданию инфекционного корпуса республиканской больницы в Чувашии начнутся в 2023-2024 годах. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

В начале сентября 2020 года глава Чувашии Олег Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение Минздраву РФ для проработки вопроса строительства инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы или ее реконструкции. По словам Николаева, корпуса учреждения были построены еще в 1950-х годах и не позволяют осуществлять соответствующую маршрутизацию заболевших. Строительство нового корпуса больницы с оборудованием, по оценкам Минздрава, потребует более чем 24 млрд рублей, реконструкция существующей больницы обойдется примерно в чуть более 11 млрд рублей.

"В планах уже в текущем году начать проектирование [нового корпуса] республиканской клинической больницы, ну и завершить проектирование в следующем году. А там уже выходить на соответствующие решения по началу строительства в 2023-2024 годах этого объекта", - сказал собеседник агентства.

Николаев пояснил, что на сегодняшний день республика вышла на завершение медико-технического задания на проектирование этого объекта. "Сформировали и выделили землю для строительства", - уточнил глава республики.

Он также отметил, что в прошлом году после обращения с просьбой помочь в строительстве нового корпуса учреждения президент дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения РФ. "Мы с коллегами из Министерства здравоохранения РФ неоднократно встречались, естественно, проработали все параметры и необходимые требования к этому объекту", - добавил Николаев.