МВД может создать единую базу звонков телефонных мошенников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МВД совместно с ЦБ и Роскомнадзором задумалось о создании единой базы звонков телефонных мошенничеств. Об этом на круглом столе в ОНФ сообщил старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД России Григорий Матусевич.
"Сейчас создана рабочая группа между МВД, ЦБ, Роскомнадзором по созданию базы звонков телефонных мошенничеств. Возникает очень много вопросов, связанных с передачей личных данных, о том какая информация должна кому передаваться. Мы только в начале пути", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники через подмену начали использовать номера мобильных телефонов россиян. Уже отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях. При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмене участвует в преступной схеме. Правоохранительные органы рекомендуют в таком случае обратиться к своему оператору и сообщить, что телефонный номер используют мошенники, а также быть более бдительными и не вступать в диалог по телефону с подозрительными собеседниками.