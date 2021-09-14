МВД может создать единую базу звонков телефонных мошенников

"Сейчас создана рабочая группа между МВД, ЦБ, Роскомнадзором по созданию базы звонков телефонных мошенничеств. Возникает очень много вопросов, связанных с передачей личных данных, о том какая информация должна кому передаваться. Мы только в начале пути", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники через подмену начали использовать номера мобильных телефонов россиян. Уже отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях. При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмене участвует в преступной схеме. Правоохранительные органы рекомендуют в таком случае обратиться к своему оператору и сообщить, что телефонный номер используют мошенники, а также быть более бдительными и не вступать в диалог по телефону с подозрительными собеседниками.