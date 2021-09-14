Франчетти доставили в пражский суд, где рассмотрят вопрос о его взятии под стражу

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту Праги по запросу киевских властей, доставили в Городской суд в Праге, где во вторник будет рассматриваться вопрос о его взятии под стражу, передает корреспондент ТАСС.

Решение об экстрадиции на Украину будет приниматься позже

Решение о возможной экстрадиции из Чехии на Украину Франчетти будет приниматься только после завершения расследования обстоятельств его дела. Об этом ТАСС сообщил во вторник высокопоставленный источник, близкий министерству юстиции Чехии.

"Судебные инстанции [Чехии] будут заниматься принятием решения о возможной выдачи гражданина РФ Александра Франчетти на Украину только после завершения расследования его дела", - отметил источник.

Дело Франчетти предстоит рассматривать Городскому суду в Праге, где во вторник состоится закрытое заседание по вопросу его взятия под стражу. В случае принятия затем данной инстанцией решения об экстрадиции, оно может быть оспорено им в Верховном суде в Праге. Между тем, согласно действующей практике, последнее слово остается за министром юстиции республики, который сам может определить судьбу задержанного, выдачи которого добивается иностранное государство.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.