Источник: у правоохранительных органов РФ не было данных об объявлении Франчетти в розыск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы не обладали информацией об объявлении в международный розыск гражданина России Александра Франчетти, который был задержан в аэропорту Праги по запросу Украины. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Франчетти спокойно выехал из России, так как у правоохранительных органов не было информации, что он находится в международном розыске. В противном случае к нему бы возникли вопросы при прохождении контроля на границе", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией. Сейчас Следственный комитет РФ во взаимодействии с МИД России изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина в аэропорту Праги. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику.