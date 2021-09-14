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Порядка 212 тыс. россиян с 1 июля прошли углубленную диспансеризацию

Из числа прошедших углубленную диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Приблизительно 212 тыс. граждан РФ уже прошли углубленную диспансеризацию, 84% из них перенесли коронавирусную инфекцию и имеют хронические заболевания, сообщила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Всего за период с 1 июля пока прошло углубленную диспансеризацию небольшое количество граждан - это порядка 212 тыс. человек. Но из числа прошедших углубленную диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания. По результатам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

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