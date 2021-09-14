Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.

"Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия", говоря о причинах, которые вынудили его уйти на самоизоляцию.

Путин сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с "естественным экспериментом", который покажет работу на практике "Спутника V".

Президент сообщил, что в его окружении заболели COVID-19 несколько человек, один из которых "поздновато ревакцинировался".

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован", - сказал он.

Он уточнил, что титры антител у этого человека упали. "Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато", - добавил Путин.

По словам президента, этот сотрудник через три дня после ревакцинации заболел. "Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.