Путин: доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Доходы российских военнослужащих должны не снижаться, а регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам", - обратился глава государства к министру обороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".

"Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", - указал президент. "Эту работу мы продолжим и дальше", - заверил он.