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Единый день голосования

ЦИК в онлайн-режиме будет показывать данные о явке на выборах

За явкой сможет следить каждый заинтересованный человек, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ будет в онлайн-режиме показывать явку на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщила во вторник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".

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Она напомнила, что в дни выборов в Центризбиркоме будет работать информационный центр, где в том числе в онлайн-режиме можно будет отслеживать данные по явке избирателей на выборах. "Идет [информация] в онлайн-режиме на всю страну, какая явка. И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать", - пояснила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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