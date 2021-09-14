Военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременные выплаты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие и военные пенсионеры в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина получили единовременную выплату 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 "О единовременной выплате всем военнослужащим" произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года", - отметил Шойгу.

По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. "Выплаты завершены, о чем и докладываю", - добавил Шойгу.

По итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия" Путин дал поручение предусмотреть индексацию в 2022-2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Также с 6 сентября по поручению главы государства начались единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тыс. рублей.