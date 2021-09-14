В Испании представили "умные" очки, способные распознавать лица и измерять температуру

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты из испанского Политехнического университета Картахены представили "умные" очки, оснащенные системами распознавания лиц и измерения температуры. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе учебного заведения.

"Умные" очки, оснащенные системами распознавания лиц и измерения температуры, позволят проверить, есть ли у кого-либо из людей, посещающих заведение, высокая температура, без необходимости ожидания в очереди для измерения", - уточняется в пресс-релизе. Отмечается, что в устройство встроена камера высокой четкости для одновременного распознавания нескольких лиц и тепловизионная камера, которая фиксирует температуру всех людей в поле зрения.

Представители университета также сообщили о разработке специальной камеры, которая будет измерять дистанцию между людьми. С помощью данного устройства можно будет отследить, находятся ли люди на безопасной дистанции друг от друга, необходимость соблюдения которой обусловлена пандемией.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения, свыше 85,3 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации населения. В настоящее время свыше 74% испанцев уже полностью привиты от COVID-19.