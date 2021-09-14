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Московским ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой выплатят по 40 тыс. рублей

Получателями выплаты станут 4 тыс. ветеранов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ветераны-москвичи в этом году к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой получат по 40 тыс. рублей - вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. рублей. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что получателями выплаты станут 4 тыс. ветеранов.

"По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы: награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года", - заключили в мэрии.

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