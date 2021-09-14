СМИ: президент Чехии пробудет в госпитале минимум четыре дня

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, помещенный во вторник в Центральный военный госпиталь в Праге, пробудет там не менее четырех дней. Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Земан уже был на врачебном обследовании в прошлую пятницу. Врачи рекомендовали ему находиться под постоянным медицинским наблюдением.

Администрация главы государства пока не комментирует, по каким причинам был госпитализирован президент. Представители госпиталя также отказываются отвечать на этот вопрос.

76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни недавно он переместился в инвалидное кресло. Он жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. Ранее президент наблюдался у врачей по поводу диабета.

В Центральном военном госпитале в Праге госпитализирован также предшественник Земана на посту президента Чехии 80-летний Вацлав Клаус.