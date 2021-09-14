На месте перенесенной судоверфи в Сочи хотят построить гостиничный комплекс

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация после переноса судоверфи из Сочи в Темрюк намерена построить на освободившейся территории гостиничный комплекс, объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей, в рамках его реализации планируется благоустроить территорию площадью 7 га. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что курорты города единовременно могут размещать 190 тыс. отдыхающих, потребность составляет 300 тыс.

"Планируем реализовывать проект в тесном сотрудничестве с краевыми ведомствами. Сумма инвестиций составит от 3 млрд рублей. В результате мы откроем современный гостиничный комплекс с объемным коечным фондом, сможем поднять уровень обслуживания на более высокий уровень. Параллельно готовим проект развития зеленой зоны, это около 7 гектаров", - приводит пресс-служба слова гендиректора корпорации Алексея Рахманова.

Проект планируется реализовать в поселке Лазаревском, где существует нехватка качественного номерного фонда. Это стало возможным после переноса оттуда мощностей судоверфи на судоремонтный завод в Темрюке. Комплекс планируют создать в зоне с ограничением высотности застройки до 12 м. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что власти Краснодарского края готовы предоставлять инвесторам субсидии на затраты на создание инфраструктуры.

"Туристическая отрасль - одно из самых востребованных направлений для инвестиций. Отдыхающие жалуются на цены в отелях. Появление новых гостиниц и здоровая конкуренция позволят сбалансировать рынок. Мы заинтересованы в создании комфортных условий для отдыха в рамках договора о комплексном развитии территории", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.