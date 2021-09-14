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Путин призвал наладить эффективную обратную связь в сфере медицинской реабилитации

Таким образом президент прокомментировал доклад главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко о программе медицинской реабилитации граждан

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Система обратной связи в сфере медицинской реабилитации должна быть эффективной и показывать, какой результат приносят вложения государства. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на совещании с правительством и руководством "Единой России".

Так он прокомментировал доклад главного врача городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко о программе медицинской реабилитации граждан.

"Посмотрите, пожалуйста, вместе с коллегами, в том числе из правительства, вам сейчас это несложно сделать с учетом вашего положения в текущем политическом цикле. Надо посмотреть, чтобы система обратной связи работала эффективно, чтобы было понятно, какой [есть] эффект от тех средств, от тех вложений, которые мы будем делать в эту сферу здравоохранения", - сказал глава государства.

Проценко по предложению Путина был включен в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Такое решение было принято по итогам съезда партии 19 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПроценко, Денис Николаевич
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