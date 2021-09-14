Би-би-си: реставраторы проведут работы по устранению трещин в камнях Стоунхенджа

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, более известная как Английское наследие, заделает трещины и дыры, образовавшиеся в камнях Стоунхенджа. Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По данным источника, подобные работы будут проводиться впервые за более чем 60 лет.

Отмечается, что решение о начале работ было принято после лазерного сканирования всемирно известного памятника древности. Оно показало, что в швах на стыках горизонтальных и вертикальных камней под влиянием погодных условий на протяжении многих лет образовались трещины и даже сквозные отверстия. Ожидается, что работа специалистов займет две недели.

"За четыре с половиной тысячи лет, в течение которых камень подвергался воздействию ветра и дождя, на его поверхности образовались трещины и отверстия, и эта работа, направленная на защиту Стоунхенджа от дальнейшего разрушения, жизненно важна", - сказала куратор проекта Хизер Себир.

Стоунхендж - группа гигантских камней до 6,5 м высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго-Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни до сих пор впечатляют каждого, кто оказывается рядом с ними. В 1986 году сам Стоунхендж и его окрестности, которые также интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.