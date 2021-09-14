В парламенте Эстонии появилась депутатская группа поддержки душевного здоровья населения

ТАЛЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты Рийгикогу (парламента Эстонии) сформировали группу поддержки душевного здоровья населения. Об этом депутат Вилья Тоомаст сообщила во вторник.

"Помимо нагрузки на медицинскую систему, коронакризис и связанные с ним ограничения оказали разрушительное воздействие на душевное состояние людей, повысив уровень стресса, - сказала она порталу ERR. - Все это выдвинуло проблемы психического здоровья на первый план".

По словам Тоомаст, которая возглавила группу, с ее помощью депутаты хотят создать платформу для сотрудничества между законодателями, правительством и причастными к сфере психического здоровья лицами. Вилья Тоомаст предлагает в ближайшее время подготовить содержательный анализ влияния пандемии коронавируса на психическое состояние людей.

В группу поддержки душевного здоровья населения вошли 11 депутатов 101-местного парламента Эстонии.