{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В парламенте Эстонии появилась депутатская группа поддержки душевного здоровья населения

В ближайшее время группа подготовит анализ влияния пандемии на психическое состояние людей

ТАЛЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты Рийгикогу (парламента Эстонии) сформировали группу поддержки душевного здоровья населения. Об этом депутат Вилья Тоомаст сообщила во вторник.

"Помимо нагрузки на медицинскую систему, коронакризис и связанные с ним ограничения оказали разрушительное воздействие на душевное состояние людей, повысив уровень стресса, - сказала она порталу ERR. - Все это выдвинуло проблемы психического здоровья на первый план".

По словам Тоомаст, которая возглавила группу, с ее помощью депутаты хотят создать платформу для сотрудничества между законодателями, правительством и причастными к сфере психического здоровья лицами. Вилья Тоомаст предлагает в ближайшее время подготовить содержательный анализ влияния пандемии коронавируса на психическое состояние людей.

В группу поддержки душевного здоровья населения вошли 11 депутатов 101-местного парламента Эстонии.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Проценко: мультидисциплинарные бригады необходимы для развития реабилитации после ковида
Чтобы программа реабилитации заработала, параллельно должна быть полноценно реализована программа диспансеризации, отметил главный врач больницы в Коммунарке
Читать полностью