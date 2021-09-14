Власти Подмосковья возьмут на контроль ситуацию с мигрантами в регионе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области возьмут на жесткий контроль ситуацию с проживающими в городах региона мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в оперативном совещании с руководителем Главного следственного управления СК РФ по Московской области Александром Стариковым и начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым.

"Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается. Большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушает закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

О ситуации в Сергиевом Посаде

13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.

После информации об убийстве местные жители провели митинг возле общежития для мигрантов. Муниципальный депутат Денис Ахромкин сообщал ТАСС, что группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты. По его словам, собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой местной жительницы, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Утром во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть общежитие. По данным местной администрации, последние мигранты покидают здание.

Как ранее сообщила заместитель главы городского округа Оксана Ероханова, задержанные не имеют отношение к общежитию.