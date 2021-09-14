ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Первая российская мобильная компрессорная установка начала эксплуатироваться на севере РФ. Это пилотный проект, состоящий на 70% из отечественных компонентов, требует обслуживания раз в пять лет, а не каждый год, сообщил ТАСС во вторник в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (TNF) начальник коммерческого отдела "ИНГК" Андрей Резников.

"Это первый пилотный проект [мобильной компрессорной установки], созданный на базе такого оборудования в России. Только уровень технологий дошел, чтобы появилась возможность такие мобильные установки создавать. Их в мире всего около 100, и одна из них - в России. <…> Это было исполнение для полярного климата. Технология самой установки принадлежит нам, это не лицензия на производство западных технологий в России. Импортозамещение <…> процентов на 70. Это нормально для современных реалий, и в России подобных компрессоров не производят", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди плюсов данной системы - более редкое обслуживание в сравнении с привычными установками. "Обычную винтовую машину надо обслуживать каждый год, менять запчасти, доливать масло. Мобильная установка обслуживается раз в пять лет, плюс там нет масла, нет проблем, с этим возникающих. <…> Плюс с момента доставки на объект, если готов фундамент и коммуникации, можно за две недели запустить. Обычная, если готовый блок, до месяца запускается", - уточнил Резников.

Он добавил, что новика в настоящее время в пилотном режиме эксплуатируется компанией "Газпром нефть" на севере России.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он объединит более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.