В приложении "Госуслуги.Авто" появится функция оформления европротокола

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" в ближайшее время будет дополнено новой функцией - оформление европротокола онлайн без выезда сотрудников ГИБДД на место ДТП. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

"Вскоре мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет дополнено новой функцией - оформление европротокола онлайн без выезда сотрудников ГИБДД на место ДТП. Для реализации этого функционала предусмотрена интеграция с информационной системой Российского союза автостраховщиков АИС-ОСАГО. Это станет возможно через модуль SDK (software development kit), который будет интегрирован в приложение в последующих обновлениях", - отметили в министерстве.

Там добавили, что до запуска нового сервиса оформления европротокола передача данных из мобильного приложения "Госуслуги.Авто" в информационную систему РСА будет невозможна.

Ранее в министерстве сообщали, что в будущем функциональность "Госуслуги.Авто" будет расширена за счет всех сервисов, которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств. Мобильное приложение "Госуслуги. Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года.