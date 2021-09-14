В Минприроды заявили, что порядка 8 тыс. заброшенных скважин взрывоопасны в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. заброшенных скважин в России представляют особую опасность, так как являются взрывоопасными. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"К сожалению, "генеральная уборка" нам потребуется везде. <…> 26 тыс. заброшенных скважин, 8 тыс. из которых представляют особую тревогу. Они взрывоопасны, как говорят нам наши коллеги из Роснедр", - заявил он на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

Козлов отметил, что это лишь официальные данные. Вероятно, что фактическое количество таких объектов по стране больше. "Это лишь то, что доподлинно известно. Сколько еще таких мин замедленного действия, никто не знает. Нам нужна инвентаризация", - отметил министр.