Проценко: мультидисциплинарные бригады необходимы для развития реабилитации после ковида

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подготовка мультидисциплинарных бригад очень важна для развития программы реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19 в России. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

"Расставляя приоритеты, мы понимаем, что реабилитацией [пациентов после коронавируса] нужно было заниматься, как говорится, уже вчера <…> Возвращаясь к теме медицинской реабилитации, мне хочется подчеркнуть, что современная аппаратура и полноценное ее обеспечение - это, наверно, 30% от желаемого эффекта. Очень важно сосредоточить усилия на подготовке мультидисциплинарных реабилитационных команд. И мы с ведущими вузами нашей страны уже начали обсуждать эту тему, и я уверен, что те предложения, которые мы сформируем, помогут нам подготовить качественных и востребованных специалистов", - сказал Проценко, который входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

По его словам, чтобы программа реабилитации заработала, параллельно должна быть полноценно реализована программа диспансеризации, с комфортом для пациентов, потому что если этот процесс будет не организован и затянут, то люди на нее просто не придут.

"Денис Николаевич, вы, как главный врач московской больницы клинической 40-й, не только быстро выстроили работу в своем коллективе, но и в Москве соответствующим образом, в той части, которая вас напрямую касается, но и работали, помогая своим коллегам в регионах. В целом Ваша клиника в каких регионах так или иначе в работе участвовала?" - поинтересовался Путин. Проценко рассказал, что специалисты больницы в рамках мультидисциплинарных команд побывали в Дагестане, Уфе и Чите. Там они делились опытом, наработанным в Москве.

"Исходя из этого, из этой работы, из практического взаимодействия с коллегами на местах, вы сейчас в целом сказали об этом, тем не менее исходя из контактов, конкретных, практических рабочих контактов с коллегами, что бы вы выделили в качестве главного, что нужно сделать в регионах сейчас в целом?" - спросил Путин.

По словам Проценко, в регионах можно усилить первый этап реабилитации, который начинается уже в стенах отделений реанимации интенсивной терапии. "Мы прошли такой опыт. Такой опыт имеется и в отношении сосудистых центров и пациентов с инсультами. Мы видим эффективность, и что очень высокий реабилитационный потенциал, который мы должны использовать, он задействован именно на первом этапе - в период нахождения пациента в стационаре. И я уверен, что этот опыт из сосудистых отделений должен быть транслирован в том числе и на ковидные госпитали", - пояснил главврач.