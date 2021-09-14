"Мать и дитя" построит госпиталь для лечения инфекционных больных в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Мать и дитя" вложит порядка 950 млн рублей в строительство госпиталя для лечения инфекционных больных в Тюмени. Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"В Тюмени ГК "Мать и дитя" построит госпиталь для лечения инфекционных больных, в том числе с COVID-19. Для реализации проекта правительством региона планируется предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов. Строительство нового госпиталя будет осуществлено с использованием технологии быстрого возведения. Объем инвестиций составит 950 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест - более 100", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что завершение строительства госпиталя ожидается в первом квартале 2022 года. Площадь двухэтажного объекта составит около 4 700 кв. м, госпиталь рассчитан на прием 60 пациентов, с возможностью в случае необходимости увеличения мощности до 100 койко-мест. "Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, в том числе родовспоможение пациенток с COVID-19. Частично услуги будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования", - отмечает пресс-служба.

Строительство первого многофункционального госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени было завершено в 2019 году, в настоящее время он выходит на проектную мощность. В объект инвестировано 3,5 млрд рублей. Правительство Тюменской области оказало финансовую поддержку проекту в форме субсидий и налоговых льгот, был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Многопрофильный госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени стал шестым региональным госпиталем компании в России.