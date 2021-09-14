В Египте гробница фараона Джосера открылась для публики после многолетней реставрации

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Гробница фараона III династии Древнего Египта Джосера, расположенная в Саккаре под Каиром, открыта во вторник для публики после 15 лет реставрации. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Восстановительные работы велись в некрополе с 2006 года и обошлись в $8,5 млн. Гробница фараона находится в южной части его погребального комплекса рядом с пирамидой. Саркофаг из розового гранита расположен на дне колодца глубиной 31 м.

Сама ступенчатая пирамида была открыта после реставрации в марте 2020 года. После проведения инженерно-геологических, геоэкологических и археологических исследований открылся для туристов некрополь. Были отреставрированы его нижние коридоры, укреплены стены и потолки, удалены трещины, восстановлены интерьеры. По словам Вазири, "гранитный саркофаг на дне колодца был повторно собран и отреставрирован, полностью были отремонтированы ведущие к нему лестничные пролеты, вымощены полы, по которым будут ходить посетители".

"У всех царей древних династий было два некрополя - южный и северный, - рассказал эксперт. - Южная гробница, по мнению ряда ученых, предназначалась обычно для хранения сосудов с органами, изымаемыми во время мумификации". Эта символическая гробница, пояснил Вазири, могла быть создана и для того, чтобы разграничить ее с некрополем в Абидосе. Он рассказал, что в мировых справочниках и книгах глубина колодца обозначена 28 м, но в реальности он оказался глубже на три метра, что подтверждают замеры после того, как колодец был полностью расчищен от щебня, камней и песка.

"Еще 15 лет назад никто не мог спуститься в некрополь из-за обрушений и опасно наклонившихся стен, сейчас все это восстановлено и расчищено", - рассказал директор по реставрации памятников Саккары Ашраф Авейс. По его словам, археологи также восстановили коридоры и наличники дверей погребального комплекса, которые 4,5 тыс. лет назад были украшены голубым фаянсом.

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Считающаяся самой древней каменной постройкой пирамида фараона Джосера, который правил приблизительно в XXVII веке до н. э., была построена ориентировочно в 2630-2612 годах до н. э.

Некрополь Саккары считается единственным царским кладбищем в Египте, где находятся гробницы самых разных исторических эпох - с начала древнеегипетской цивилизации до ее завершения, где есть также памятники греческого и римского периодов. В 1979 году Саккара была объявлена объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.