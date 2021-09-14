Более 20 тыс. человек стали участниками первого экомарафона "Дни зеленых действий"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый всероссийский экологический марафон "Дни зеленых действий" завершился во вторник в Тюмени. В мероприятиях, которые прошли в рамках экомарафона во всех регионах страны, приняли участие более 20 тыс. человек, сообщает пресс-центр марафона.

"На протяжении всего марафона мы также осуществляли сбор предложений в зеленый блок народной программы партии ["Единой России"]. За два месяца к нам поступило более 500 инициатив. Часть из них уже вошли в программу. Мы планируем сделать экомарафон ежегодным. Уверен, что подобные акции должны проводиться на регулярной основе, чтобы власть и бизнес были в постоянном диалоге с жителями, особенно в вопросах экологии", - заявил врио замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Итоги марафона этого года подвели в Тюмени, где при участии Кобылкина и губернатора Александра Моора прошла высадка деревьев у одной из школ. По словам Кобылкина, марафон поддержали во всех регионах, а в экоактивностях приняли участие более 20 тыс. человек.

Принять участие в "Днях зеленых действий" мог любой желающий. По предварительным итогам в число наиболее активных регионов вошли Московская, Липецкая, Мурманская, Иркутская, Ярославская, Тюменская, Оренбургская, Псковская, Саратовская области, Санкт-Петербург, Ставропольский и Забайкальский края, Якутия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

"Среди озвученных в ходе марафона экоинициатив для народной программы: увеличить размер штрафов за превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха, создать в России собственную систему учета и мониторинга парниковых газов, ввести знак экоответственного производителя и помечать продукцию, произведенную по энергосберегающим технологиям или из вторсырья, внедрить системы экологического просвещения и многое другое", - уточнили в пресс-центре.