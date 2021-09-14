Менее 3,5% населения Африки вакцинировались от коронавируса

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Менее 3,5% жителей Африки вакцинированы от коронавируса. Такие данные привел во вторник в ходе брифинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.

"На континенте, который населяют 1,3 млрд человек, менее 3,5% нашего населения прошли полный курс вакцинации", - отметил Нкенгасонг, добавив, что целью для африканского континента является иммунизация 60% населения.

Ранее Нкенгасонг заявил, что всего в Африку поступило 145,4 млн доз вакцины от COVID-19, из них 75% уже использованы.

Созданная при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа обещала 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях. Ожидалось, что государства Африки получат через COVAX до конца текущего года вакцину, который хватит для прививки 20% населения континента от COVID-19.