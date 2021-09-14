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Пандемия COVID-19

ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий

Однако, в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть возможность их введения, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, - подчеркнул он. - Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации".

"Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность", - уточнил Гебрейесус. Поэтому, сказал глава ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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