ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, - подчеркнул он. - Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации".

"Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность", - уточнил Гебрейесус. Поэтому, сказал глава ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему.