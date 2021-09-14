Мурашко заявил, что под наблюдением врачей находятся 723 тыс. россиян с коронавирусом

"Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, система здравоохранения РФ готова к оказанию медицинской помощи, хотя большая нагрузка на нее сохраняется. "В первую очередь наша задача - оборвать этот эпидемический процесс. Самый главный и верный путь - это вакцинация населения", - подчеркнул министр. Мурашко отметил, что обеспечить эпидемическую безопасность граждан нужно до наступления зимних холодов.

"Сегодня в Российской Федерации вакцинировано [от коронавируса] более 46 млн наших граждан", - информировал министр.

Он отметил, что вакцины против коронавирусной инфекции в РФ достаточно, запасы составляют около одного месяца в каждом регионе страны. "Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжелых осложнений", - уточнил Мурашко.

Министр также добавил, что проблем с записью на вакцинацию против ковида нет, практически 12 тыс. пунктов вакцинации с учетом выездных бригад работают по всей стране.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 225,3 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 176 085 случаев заражения, выздоровели 6 418 033 человека, умерли 194 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.