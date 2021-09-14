Владимир Путин переходит на самоизоляцию. Главное о коронавирусе за 14 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 176 085 случаев заражения, из них новых — 17 837. За сутки умер 781 человек, за весь период — 194 249.
- Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию.
- В России сейчас лечат от ковида 563 803 человека. Это максимум за пандемию.
- Около 1 млн россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной".
Москва
- Всего зафиксировано 1 589 804 случая заражения, из них новых — 1 609.
Мир
- Всего зафиксировано более 225,4 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Глава ВОЗ заявил, что в мире было введено 5,9 млрд доз вакцины.
- ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий.
- Менее 3,5% населения Африки вакцинировалось от коронавируса.
- В Сербию из России доставили 600 л субстанции для производства "Спутника V". Этого хватит для расфасовки 1 млн доз препарата.
- В Японии в вакцине Pfizer обнаружили инородные вещества.
- В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса.
- В парламенте Эстонии появилась депутатская группа поддержки душевного здоровья населения. Она подготовит анализ влияния пандемии на психическое состояние людей.
- В Испании представили умные очки, способные распознавать лица и измерять температуру.
- Водорастворимая форма препарата от гепатита C защитила мышей от смерти от COVID-19.