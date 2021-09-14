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Владимир Путин переходит на самоизоляцию.
Владимир Путин переходит на самоизоляцию.
Владимир Путин переходит на самоизоляцию.
Владимир Путин переходит на самоизоляцию.
Владимир Путин переходит на самоизоляцию.
Пандемия COVID-19

Владимир Путин переходит на самоизоляцию. Главное о коронавирусе за 14 сентября

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксировано 7 176 085 случаев заражения, из них новых — 17 837. За сутки умер 781 человек, за весь период — 194 249.
  • Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию.
  • В России сейчас лечат от ковида 563 803 человека. Это максимум за пандемию.
  • Около 1 млн россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной".

Москва

  • Всего зафиксировано 1 589 804 случая заражения, из них новых — 1 609.

Мир

  • Всего зафиксировано более 225,4 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Глава ВОЗ заявил, что в мире было введено 5,9 млрд доз вакцины.
  • ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий.
  • Менее 3,5% населения Африки вакцинировалось от коронавируса.
  • В Сербию из России доставили 600 л субстанции для производства "Спутника V". Этого хватит для расфасовки 1 млн доз препарата.
  • В Японии в вакцине Pfizer обнаружили инородные вещества.
  • В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса.
  • В парламенте Эстонии появилась депутатская группа поддержки душевного здоровья населения. Она подготовит анализ влияния пандемии на психическое состояние людей.
  • В Испании представили умные очки, способные распознавать лица и измерять температуру.
  • Водорастворимая форма препарата от гепатита C защитила мышей от смерти от COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
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