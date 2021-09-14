Мигрантов не будут селить в общежитии в подмосковной деревне Бужаниново

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал, что мигрантов больше не будут селить в общежитии, находящемся в деревне Бужаниново, где убили пенсионерку.

"Мы с собственником договорились, что это помещение больше не будет использоваться в качестве общежития для гастарбайтеров", - сказал он во время встречи с жителями деревни во вторник.

В настоящее время всех мигрантов из деревни Бужаниново переселили в другое место. Оттуда предприятие, на котором они работают, будет доставлять их на работу автобусом. Глава района не уточнил, куда именно их переселили. Он призвал граждан воздержаться от самосуда.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти местной пожилой женщины, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.