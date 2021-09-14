Туристы из России с одобренной ВОЗ вакциной могут въезжать в Испанию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские туристы могут въезжать в Испанию, если они вакцинированы от коронавируса одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в генконсульстве Испании в Москве.

"Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным EMA или ВОЗ. Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины "Спутник V" одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании", - разъяснили в генконсульстве.

"Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся", - говорится в сообщении.

На данный момент ни одна из российских вакцин не была одобрена ВОЗ или EMA.

13 сентября официальный Telegram-канал правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.