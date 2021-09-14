Минюст США запретил полицейским использовать удушающие приемы при отсутствии угрозы жизни

ТАСС, 14 сентября. Полицейские в США больше не смогут использовать удушающие приемы в ситуациях, когда отсутствует угроза жизни или серьезного ущерба здоровью самого сотрудника правоохранительных органов или другого человека. О новой политике в этой области во вторник сообщило на своем сайте Министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Согласно новым правилам, всем правоохранительным органам в структуре министерства будет запрещено использовать удушающие приемы, если не санкционировано использование смертельной силы. Это происходит в случаях, когда у сотрудника правоохранительных органов есть серьезные основания полагать, что тот, на кого эта сила направлена, угрожает жизни полицейского или другого человека или может нанести им серьезные телесные повреждения", - говорится в заявлении министерства. Уточняется, что речь идет как о приемах, ограничивающих дыхание, так и тех, с помощью которых пережимаются сонные артерии, в результате чего останавливается приток крови к мозгу.

Кроме того, Минюст запретил полицейским входить в жилые помещения не представляясь. Отныне сотрудники правоохранительных органов должны будут стучаться в дверь и представляться всегда, за исключением случаев, когда такие действия могут спровоцировать насилие со стороны злоумышленника. Если непосредственной угрозы нет, полицейский должен будет получить разрешение на "вход без стука" от главы ведомства в структуре Минюста, к которому он принадлежит, а также от генпрокурора или его помощника.

Призывы запретить полиции применять удушающие приемы начали звучать в США после того, как такую меру приняли полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года. После этого Флойд умер в больнице. Его гибель вызвала в США волну массовых протестов.