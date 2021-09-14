Кировские центральные районные больницы получили 21 автомобиль для выездов к пациентам

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Кировской области Игорь Васильев передал 21 автомобиль для выездов к пациентам в центральные районные больницы региона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 14 сентября, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал главным врачам 10 центральных районных больниц, а также Кировской клинической больницы №7 ключи от автомобилей УАЗ "Медицинская служба", - отмечается в сообщении.

Новый транспорт будет задействован в оказании медицинской помощи жителям 11 районов: Вятскополянского, Даровского, Зуевского, Богородского, Котельничского, Омутнинского, Оричевского, Подосиновского, Советского, Малмыжского, а также Уржумского. Автомобили предназначены для работы неотложной службы, которая обслуживает вызовы врачей на дому, обеспечивает транспортировку пациентов в больницы. Машина оборудована носилочным местом и сидячими местами для медицинского персонала. Кабина водителя отделена герметичным стеклом, поэтому на транспорте можно перевозить пациентов с коронавирусом.

Как отметил глава региона, это уже четвертая поставка санитарного транспорта с начала года. "Автопарк наших учреждений пополнился еще на 21 новый автомобиль. И что важно: транспорт комфортный для пациентов и медицинских работников, проходимый и адаптирован к зачастую суровому климату нашего региона", - привели слова Васильева в пресс-службе правительства региона.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, до конца года в медицинские организации региона будет дополнительно закуплено еще не менее 30 машин. "Только за этот год автопарк городских и районных больниц пополнится 105 новыми автомобилями. Всего в рамках программы модернизации до 2025 года планируется закупить 355 машин", - процитировали Курдюмова в пресс-службе.