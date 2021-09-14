В 26 сельских школах Карачаево-Черкесии открылись центры "Точка роста"

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Открытие новых центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" состоялось во вторник в 26 сельских школах Карачаево-Черкесии. Работа по их созданию ведется в рамках нацпроекта "Образование", рассказала ТАСС министр образования и науки региона Инна Кравченко.

"В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Карачаево-Черкесии состоялось открытие 26 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, с приглашением почетных гостей и родителей обучающихся", - сказала Кравченко.

По ее словам, в ходе торжественных мероприятий, посвященным открытию центров, были проведены экскурсии, продемонстрированы новые возможности открывающихся центров для школьной программы, проведены мастер-классы педагогов.

Ранее Кравченко сообщила, что к 2023 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во всех сельских школах Карачаево-Черкесии. По данным министерства, в 2019 году на базе 19 общеобразовательных организаций одновременно были открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". На территории республики в 2020 году появились еще 42 таких центра. В ближайшие три года планируется открыть еще 79 "Точек роста".

"Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование", ожидается что центры помогут сформировать у школьников в КЧР навыки в области информатики, технологии, ОБЖ. В рамках проекта также планируется обновлять материально-техническую базу сельских школ, повышать квалификацию педагогов, внедрять новые проектные подходы в образования.