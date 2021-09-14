Треуголка Наполеона станет основным лотом на открывающихся торгах в Sotheby's

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Одна из знаменитых треуголок Наполеона станет основным лотом на открывающихся в среду онлайн-торгах Sotheby's. Об этом сообщили во вторник в Париже представители аукционного дома.

В Sotheby's рассказали, что "треуголка путешествовала вместе с Наполеоном во время его военной кампании 1807 года", в том числе в период встречи французского императора с русским царем Александром I в Тильзите. Историки идентифицировали всего 19 треуголок, принадлежавших Бонапарту, большинство из них уже находятся в музейных коллекциях. Аукцион, на котором будут выставлены около 1 тыс. артефактов, связанных с императором, пройдет с 15 по 22 сентября.

Эксперты полагают, что треуголка принесет ее нынешнему владельцу не менее €600 тыс.

Раритеты времен Первой империи

Самые крупные торги раритетов, связанных с Наполеоном, проходили в 2014 году в Фонтенбло. Тогда на аукцион было выставлено порядка 1 тыс. предметов из коллекции князя Монако Альбера II. За одну из легендарных треуголок, как сообщили организаторы торгов, покупатель отдал €1,9 млн.

Треуголки были любимым головным убором Наполеона. Хотя он носил мундиры разных полков, его шляпы редко соответствовали форме. По оценкам историков, с 1800 по 1812 год для полководца было приобретено в общей сложности полторы сотни таких шляп. Сам Наполеон был законодателем моды на головные уборы, особенно он любил треуголку простого фасона без вышивки и каких-либо знаков отличия, которая получила затем название французской шляпы.

На острове Святой Елены

Художник Жан-Батист Мозес на своей картине о последнем часе Наполеона изобразил его в любимой треуголке. Картина хранится в замке императора в Мальмезоне рядом с Парижем. На острове в Атлантическом океане, где после поражения при Ватерлоо он находился в ссылке под присмотром английского коменданта, император диктовал мемуары своему секретарю. Он утверждал, что не хотел войны с Россией и называл ее роковой ошибкой.

200 лет спустя

В этом году Франция отмечает 200-летие с момента смерти Наполеона. Как подчеркивал президент республики Эмманюэль Макрон, все секреты той эпохи еще не раскрыты. Он отметил, что фигура французского императора продолжает будоражить умы и сегодня. По его мнению, "уроки этого военного и политического деятеля, строителя и реформатора Франции сохраняют свое значение вплоть до нашего века".