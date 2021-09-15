Опрос: почти каждый второй житель крупных городов России пользуется подписками на сервисы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около половины населения крупных российских городов пользуются подписками на различные сервисы, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным опроса, 48% жителей больших городов используют подписки на сервисы. При этом 53% из них признали, что испытывают раздражение от списания оплаты, если забывают отменить подписку. Еще 47% пользователей сервисов считают, что все списания у них под контролем.

Для того чтобы следить за списаниями, 34% респондентов следят за уведомлениями о тратах, 28% - проверяют ежемесячную выписку, а 26% ведет учет подписок самостоятельно. При этом почти каждый десятый любитель подписок (12%) признал, что не следит за регулярными списаниями за сервисы, показал опрос.

Опрос проводился в августе 2021 года среди 1,3 тыс. жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% - женщины, 45% - мужчины.