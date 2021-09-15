Депутаты от ЛДПР внесут законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму законопроект о введении на федеральном уровне права для студентов на бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительных материалах указано, что сейчас "меры социальной поддержки при проезде в общественном транспорте на федеральном уровне предусмотрены только для определенных категорий обучающихся: для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Но в целом "единых льгот при проезде на общественном транспорте для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не предусмотрено".

"Каждый регион устанавливает свои скидки по проезду на общественном транспорте исходя из своих финансовых возможностей. Имеются регионы, где льготный проезд для студентов не предусмотрен", - указывают либерал-демократы.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси. В качестве даты вступления законопроекта в силу обозначено 1 января 2022 года.