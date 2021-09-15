Сезон 2021 года в Приморье обошелся без влияния тайфунов впервые за 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанские тайфуны существенно не повлияли и уже не повлияют на погоду в Приморском крае в этом году, сообщил ТАСС в среду ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков.

"На данный момент за этот год возникло 14 тихоокеанских тайфунов, ни один не вышел на территорию края. Только "Лупит", пройдя по центральной части Японского моря, косвенно повлиял на погоду на побережье, вызвав высокую волну. В дальнейшем хоть сезон тайфунов в тихоокеанском регионе продолжится, на Приморье они уже не выйдут ввиду сезонных синоптических процессов", - сообщил Чулков.

Он добавил, что подобного в Приморье не случалось уже более 10 лет. Последний раз длительный период без влияния тайфунов в регионе наблюдался до 2010 года.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Почти ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.