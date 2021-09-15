Мосгортур планирует провести конференцию по индустрии детского развивающего отдыха

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгортур намерен провести конференцию по индустрии детского развивающего отдыха, а также ряд исследований в сфере детского туризма, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор учреждения Инна Голубева.

"Мы хотим вернуться к нашим традиционным мероприятиям, таким как слет вожатых, который в прошлом году из-за коронавируса прошел в усеченном формате. Если ситуация позволит, то мы хотим провести это мероприятие в обычном формате. Кроме того, мы хотим провести конференцию "Индустрия детского полезного развивающего отдыха", которая направлена на обмен опытом с коллегами", - сказала она.

Также Мосгортур для модернизации своих проектов планирует к 2023 году провести два исследования, создав портрет современного вожатого и портрет современного ребенка-потребителя. По словам Голубевой, московские вожатые круглый год ведут бесплатно проекты для детей.

"Летом занятия проводились исключительно на улице и с соблюдением всех необходимых требований в связи с коронавирусом. Некоторые парки Москвы в этом году отказались участвовать в проекте в летний сезон, так как у многих большие опасения", - рассказала она.

Что касается планов на осень, Мосгортур будет ориентироваться на ситуацию в городе. "Планируем, что занятия наши будут проходить в парках и библиотеках столицы. Формат "ковид-фри" в нашем проекте мы не можем использовать, так как дети на данный момент не могут пройти вакцинацию против коронавируса", - пояснила Голубева.

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