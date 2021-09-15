Краснодарский край и Крым стали самыми популярными для детского отдыха у москвичей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дети из Москвы отдыхали летом в основном в Краснодарском крае и Крыму, в этом году на детский оздоровительный отдых было предусмотрено за счет бюджета 52 тыс. мест. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"Эта летняя кампания прошла достаточно тяжело, так как перерыв в детском отдыхе из-за коронавируса дал о себе знать. Учитывая, что все ограничения по передвижениям детей были сняты, в 2021 году московские дети отдыхали приоритетно в Краснодарском крае и Республике Крым. По практике прошлых лет, родители отдают приоритет именно этим регионам. В текущем году было предусмотрено за счет бюджета 52 тыс. мест, как и ежегодно", - сказала Голубева.

По ее словам, порядка 30 тыс. детей в возрасте от 3 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли на отдых около 60 организаций по всей России, которые участвовали в летней оздоровительной кампании.

"Существенное ограничение, с которым мы столкнулись в этом году, - это то, что лагеря могли быть загружены только на 75% от их общей емкости. В связи с тем, что 25% мест были исключены из программы отдыха, родители столкнулись с дефицитом мест на ту или иную смену. Плюс, конечно, некоторые лагеря не выдержали прошлого года и в итоге закрылись либо перепрофилировались под базы отдыха, где могут отдыхать родители с детьми", - рассказала гендиректор Мосгортура.

Она добавила, что, согласно данным Ростуризма, примерное количество московских детей, на которых был получен кешбэк за путевку или отдых в детском лагере, - порядка 2 тыс. человек. "Процент достаточно небольшой. Это говорит либо о невысокой осведомленности о программе, либо о том, что родителям было нелегко разобраться в ее правилах", - пояснила Голубева.

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