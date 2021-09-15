В Москве открыли прием заявок на регистрацию брака в канун Нового года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЗАГСы Москвы открыли прием заявок на регистрацию браков в канун Нового года. Торжественные церемонии в этом году 31 декабря будут проходить во дворцах бракосочетания № 1 и 4, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Этот период отличается особой предпраздничной атмосферой и ожиданием чего-то нового, именно поэтому многие молодожены выбирают для бракосочетания последнюю неделю в году. В 2021 году 31 декабря официально выходной день, но мы решили не лишать молодых возможности пожениться в канун праздника. Сейчас уже начался прием заявлений во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, и обновленном после капитального ремонта Дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице", - приводятся в сообщении слова пресс-службы столичного Управления ЗАГС.

В предновогодние выходные, 24 и 25 декабря, зарегистрировать брак можно будет на популярных выездных площадках: в усадьбе Остафьево в Новой Москве, башне "Око" делового центра "Москва-сити", а также в гостинице "Националь", из которой открывается вид на празднично украшенный город и Красную площадь.

За последние 10 лет 31 декабря в Москве было создано более 2,5 тыс. семей. За все это время ЗАГСы и дворцы бракосочетания не работали в этот день всего два раза: в 2012 и 2017 годах. Больше всего пар поженилось в 2019 году - более 500.