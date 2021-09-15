CNN: угрожавшая вице-президенту США убийством женщина признала свою вину

ТАСС, 15 сентября. Афроамериканка Нивиэн Фелпс, проживающая в Майами, в пятницу признала себя виновной по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента США Камалы Харрис. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на Министерство юстиции США.

Во время заседания в окружном суде в штате Флорида Фелпс подтвердила, что в феврале отправляла своему мужу, отбывающему тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых содержались соответствующие угрозы. Как сообщили в Минюсте, подозреваемая заявила, что взяла $53 тыс., чтобы осуществить нападение на Харрис в течение 50 дней после того, как был снят ролик.

По данным прокуроров, спустя два дня после отправки видео женщина подала заявление на получение разрешения на скрытое ношение огнестрельного оружия.

Приговор Фелпс должен быть вынесен 19 ноября. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

Фелпс поместили под стражу 17 апреля. Секретная служба США, выступающая стороной обвинения, в апреле сообщила, что женщина в видеоролике "заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис". "В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис". Телекомпания NBC уточняла, что причиной подобных действий со стороны Фелпс послужило то, что женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения. Мать Фелпс отмечает в свою очередь, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, в связи с чем обвинения должны быть сняты.