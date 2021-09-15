Россияне могут претендовать на пенсию умершего супруга, если она выше их собственной

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вдова или вдовец могут претендовать на пенсию супруга, размер которой был выше, вместо своей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным)", - отметили в ПФР.

В ведомства пояснили, что "фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)". Кроме этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию супруга, например, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Отмечается, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не смогут претендовать на пенсию умершего супруга.

"Гражданин может в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, пенсия будет назначена с даты обращения", - сообщили в ПФР.