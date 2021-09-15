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Попова заявила, что в России уже есть тест-система для выявления вируса Нипах

Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Тест-система для выявления вируса Нипах, обнаруженного в Индии, в России уже разработана. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", - сказала она на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. В настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается.

Теги
ИндияМалайзияРоссияПопова, Анна Юрьевна
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