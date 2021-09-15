Московский зоопарк перешел на новый режим работы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Режим работы Московского зоопарка изменился с 15 сентября. Теперь он будет работать на один час меньше, сообщается на официальном странице зоопарка в Instagram.

"Световой день уменьшается, и мы вынуждены еще на час сократить время работы Московского зоопарка. С 15 сентября прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 утра до 19:00 вечера, а вход закрывается в 18:00", - говорится в сообщении.

Посмотреть на альпак, погладить козочек и поздороваться с бычком Гаврюшей в Детском зоопарке также можно будет с 9.00 утра 19.00 вечера. При этом зоопарк по-прежнему будет работать каждый день, без выходных.

"Напоминаем вам, что на территории Московского зоопарка, помимо главного, открыты дополнительные входы: улица Большая Грузинская, д.1, стр.103 (рядом со Служебным входом), улица Красная Пресня, д.4 (через сувенирную лавку), улица Садовая-Кудринская, д.3 (Детский зоопарк), Большая Грузинская улица, д.8 с26 (со стороны Зоологической улицы)", - говорится в сообщении.

Для посетителей открыты все павильоны, кроме Копытных Африки.