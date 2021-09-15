В Якутии порядка 75% населения вакцинировались от коронавируса

ОКТЕМЦЫ /Якутия/, 15 сентября. /ТАСС/. Около 75% жителей Якутии прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил в среду на пресс-конференции глава региона Айсен Николаев.

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"По вакцинации населения [от коронавируса] по республике вышли на 75%, мы восьмые в стране по этим показателям", - сказал Николаев. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили 337,3 тыс. человек.

Николаев отметил, что показатели заболеваемости стали хуже, чаще стали болеть жители отдаленных районов. "Причем [коронавирус] "уходит" в поселения. <...> Там, где население мало вакцинировано, результаты хуже всего", - сказал Николаев.

Глава республики также отметил, что по показателю смертности регион занимает одно из последних мест в стране. "Мы сохраняем жизни людей у нас в республике лучше, чем в подавляющем большинстве регионов страны. Это очень высокий показатель, это показатель высокого качества нашей медицины", - сказал Николаев.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Якутии выявили 51,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 42,3 тыс. человек, 1,1 тыс. умерли.

По состоянию на 15 сентября завершили полностью курс вакцинации свыше 314,1 тыс. человек. Прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт" 7 186 человек.