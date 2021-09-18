Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 продолжится из-за циркуляции вируса среди детей

"Сейчас люди выходят из отпусков, возвращаются к местам работы, дети пошли в школы, удаленное обучение везде свернуто. А школы - это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети - это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом", - рассказал Исаев.

По словам эксперта, в текущей эпидситуации очень важно внимательно относиться к здоровью и следить за своим состоянием. "Если человек неважно себя чувствует, то это повод бить в колокола, останавливать свою рабочую активность, чтобы не заразить своих коллег или близких. Иначе можно поставить их на грань выживания, если принести вирус в коллектив или семью. Инфекционное заболевание - это не шутка. Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов - изолироваться. И второе - мониторить свое состояние, регулярно сдавать анализы, если ты заболел, иначе можно запустить ситуацию, и это приведет к госпитализации и тяжелым последствиям", - заключил специалист.