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В Москве ожидается облачная погода

Воздух прогреется до 13 градусов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, по области температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Скорость северо-восточного и восточного ветра не превысит в субботу 10 м/с.

В ночные часы в Москве температура составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье - 1-6 градусов тепла. Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье небольшой дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.

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